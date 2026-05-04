Nôt, vertige nocturne à la Maison de la Danse

Huit interprètes y avancent comme en état de transe, pris dans un flux de gestes ininterrompus où tout semble se transformer sans cesse. La nuit devient terrain de jeu et de trouble, peuplée de tensions irréconciliables : amour et guerre, grotesque et sublime, désir et violence.

Fidèle à une écriture du débordement, la chorégraphe compose un carnaval étrange, presque halluciné. Les corps se déforment, se recomposent, oscillent entre figures burlesques et visions inquiétantes. Rien n’est stable, tout vacille, comme si la scène elle-même refusait toute fixité.

Mais derrière cette densité surgit aussi un humour grinçant, une distance qui empêche la noirceur de se refermer complètement. Nôt fascine autant qu’il déroute, happant le regard dans un mouvement continu, hypnotique. Une expérience sensorielle et physique, à la lisière du rêve et du cauchemar.

Infos

Les 6 et 7 mai à 19h30 ou 20h.

Maison de la Danse, Lyon 8. De 14 à 35 euros.