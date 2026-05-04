Le phénomène des réseaux Moguiz débarque sur la scène du Radiant

Prof débordé, secrétaire lunaire, parents à bout de nerfs : ses personnages, saisis sur le vif, composent une petite comédie humaine d’aujourd’hui. Derrière les perruques et les voix, l’humoriste savoyard déploie un sens de l’observation redoutable, nourri d’un regard à la fois tendre et cruel sur les gestes du quotidien.

Passé par YouTube puis propulsé par les réseaux, il transforme ici ses formats courts en un spectacle plus ample, rythmé, où l’improvisation affleure encore. Moguiz joue avec les archétypes sans jamais les figer.

Un humour de reconnaissance, qui fait mouche parce qu’il touche juste.

Infos

Coucou

Les 6 et 7 mai à 20h30.

Radiant-Bellevue, Caluire. De 24 à 37 euros.