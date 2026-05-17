De Miss France à Pôle emploi : Rachel Legrain-Trapani se raconte à Lyon

Élue en 2007, propulsée sous les projecteurs, elle dévoile aujourd’hui l’envers du décor.

De son enfance dans le Nord aux coulisses du concours, puis à la “vie d’après”, Rachel Legrain-Trapani déroule un parcours fait d’élans, de doutes et de reconstructions. Sans jamais tomber dans l’auto-apitoiement, elle préfère rire de ses propres illusions et raconter ce que devient une reine de beauté quand la lumière s’éteint.

Un récit sincère, parfois piquant, sur la célébrité éphémère et la quête de sens.

Un spectacle qui dépasse le témoignage pour toucher à quelque chose de plus universel : la chute… et la manière de rebondir.

Infos

Pas si Miss que ça…

Le 21 mai à 20h30

Théâtre à l'Ouest, Décines. De 17 à 26 euros.