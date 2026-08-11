Canicule à Lyon : le musée des Beaux-Arts de nouveau gratuit du 12 au 16 août

Chercher un peu de fraîcheur tout en profitant des collections du musée des Beaux-Arts : ce sera de nouveau possible gratuitement cette semaine à Lyon.

Dans le cadre de son dispositif "Objectif fraîcheur", la Ville annonce une nouvelle période de gratuité pour accéder au musée, dont les salles sont climatisées.

L’entrée sera libre du mercredi 12 au dimanche 16 août inclus.

Le musée fermé le 15 août

Une exception est toutefois à noter dans cette période : le musée des Beaux-Arts sera fermé samedi 15 août, jour férié.

La gratuité concernera donc les journées des mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 et dimanche 16 août.

Cette mesure vise à permettre aux habitants et visiteurs de trouver refuge dans un lieu climatisé pendant les fortes chaleurs qui touchent actuellement l’agglomération lyonnaise.

La gratuité porte uniquement sur l’entrée au musée. Les visites, ateliers ou autres activités programmées pendant ces journées resteront payants aux tarifs habituels.

La Ville avait déjà eu brièvement recours à cette mesure la semaine dernière dans le cadre de son plan "Objectif fraîcheur", destiné à faciliter l’accès à des lieux frais lors des épisodes caniculaires.