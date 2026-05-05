Kev Adams réunit ses potes au Théâtre à l'Ouest pour un show stand-up sans règles

Révélé très jeune avec Soda, puis installé sur scène avec des tournées à succès, il revient ici à une forme plus libre, plus collective, presque artisanale du rire.

À ses côtés, une nouvelle garde affûtée. Nash, repérée pour son humour frontal et sans détour, impose une parole incisive sur les rapports sociaux et les contradictions du quotidien. Yassine Benkhadda, lui, cultive un sens du rythme et de l’observation hérité des scènes ouvertes parisiennes.

Pas de spectacle figé, mais une soirée en construction permanente, nourrie d’improvisations, de vannes qui fusent et de complicités qui se fabriquent sous nos yeux.

Infos

Kev & Friends

Le 7 mai à 21h15

Théâtre à l'Ouest, Décines. De 29 à 37 €.