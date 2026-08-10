Saint-Martin-en-Haut : le Son & Lumière affiche déjà complet pour ses cinq représentations

Il n’y aura plus de place pour les retardataires.

Pour la deuxième année consécutive, le Son & Lumière de Saint-Martin-en-Haut affiche complet avant même le début de sa première représentation. Les cinq soirées programmées du 10 au 14 août 2026 ont toutes atteint leur capacité maximale.

Au total, 4 800 places ont été réservées pour cette 42e édition organisée sur le site médiéval de Rochefort.

Les organisateurs avaient rapidement constaté un engouement important autour de cette nouvelle édition.

À l’ouverture de la billetterie, les réservations affichaient déjà une hausse de 217 % par rapport à la même période en 2025. La dynamique s’est poursuivie jusqu’à atteindre le guichet fermé pour chacune des cinq dates.

L’équipe présente l’événement comme le plus grand spectacle Son & Lumière du Rhône et voit dans ce nouveau succès la confirmation d’un rayonnement désormais régional.

Le Paris des années 1920 au cœur du spectacle

Cette année, le public découvrira La Louve Céleste, une création originale qui entraînera les spectateurs dans le Paris de l’entre-deux-guerres et l’univers des cabarets des années 1920.

Le Son & Lumière de Saint-Martin-en-Haut est organisé depuis 1984. Près de 400 bénévoles participent chaque année à la conception, à la construction et à la mise en scène du spectacle proposé à Rochefort.