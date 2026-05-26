Derrière la cagoule, Houdi confirme son ascension à Lyon

Derrière sa cagoule devenue signature, l’artiste cultive un mystère qui contraste avec une exposition croissante : salles pleines, millions de streams et passages remarqués sur des événements populaires. Une trajectoire rapide, mais construite.

Avec son projet Sirocco, Houdi élargit encore son spectre. Rap, pop, influences afro-caribéennes ou brésiliennes : les styles se mêlent pour dessiner un univers hybride, où l’introspection côtoie des élans plus lumineux. Sa force réside dans cet équilibre entre efficacité mélodique et écriture personnelle, capable de toucher sans renoncer à l’énergie.

Sur scène, cette dualité prend corps. Le masque n’efface pas la présence, au contraire : il focalise l’attention sur la musique, sur le rythme, sur le lien direct avec le public. Une performance moderne, nerveuse, à l’image d’une génération qui brouille les codes et les frontières.

Infos

Le 29 mai à 20h

Fiducial Astéria, Décines. 34,20 euros.