Près de toi, Sur un air latino… Lorie relance la machine à souvenirs à Lyon

Révélée avec Près de toi au début du siècle, elle enchaîne rapidement les succès — Toute seule, Je serai, puis Sur un air latino — et s’impose comme l’une des figures majeures de la pop française, avec des millions d’albums vendus et des tournées à guichets fermés.

Aujourd’hui, elle revient sur scène avec un format hybride, entre concert, club et véritable show. Loin d’un simple revival, le spectacle joue sur l’énergie collective et la proximité avec le public. Les tubes s’enchaînent, revisités pour la scène, dans une ambiance festive où la nostalgie devient un moteur de partage.

Lorie ne se contente pas de rejouer ses succès : elle les réactive, les fait circuler, les transforme en moments de communion. Une soirée pensée comme une célébration, où l’on danse autant qu’on se souvient.

Infos

Le 30 mai à 20h

Halle Tony-Garnier, Lyon 7. De 45 à 65 euros.