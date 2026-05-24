Transbordeur : Arma Jackson, une nouvelle voix soul en pleine ascension

Formé dans l’intimité de sa chambre, il a peu à peu façonné ce qu’il appelle une « baby soul » : une musique douce et hybride, nourrie autant par la pop que par des héritages plus classiques. De Michael Jackson à Charles Aznavour, ses inspirations dessinent un territoire sensible, où mélodie et émotion priment sur l’esbroufe.

Ses morceaux avancent à pas feutrés, portés par une écriture introspective et des arrangements qui évoluent sans cesse. Arma Jackson cultive une forme de fragilité assumée, laissant affleurer les nuances plutôt que la démonstration. Cette approche lui permet de construire un univers cohérent, en mouvement, où chaque projet marque une étape.

En 2026, il franchit un cap avec un nouvel album et une tournée qui prolonge cette recherche sur scène. Le live devient alors un espace d’expansion, où ses compositions gagnent en relief et en intensité. Une proposition délicate, entre modernité et héritage, à découvrir dans toute sa dimension.

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Le 27 mai à 20h

Le Transbordeur, Villeurbanne. 28 euros