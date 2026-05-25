Lyon : Chicandier et Mathou signent un spectacle trash… déjà complet

Le duo s’amuse à dynamiter son époque, distribuant les coups sans distinction et sans précaution.

Au cœur du spectacle, un Chicandier en roue libre : largué par sa femme, ignoré par sa fille, il sombre dans une spirale faite d’alcool, de coloc improbable et de rencontres borderline. Face à lui, Mathou Cann endosse une galerie de personnages aussi inquiétants que jubilatoires, véritables tentations sur pattes.

Trash, excessif, volontairement provocateur, le spectacle assume son mauvais goût comme un moteur comique.

Un humour qui cogne, déborde, et ne demande jamais pardon. Inexcusable.

Infos

Interdit au public

Du 27 au 30 mai à 20h30 ou 21h15.

Espace Gerson, Lyon 5. Complet.