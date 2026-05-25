A Villeurbanne, une marionnette se rebelle et fait dérailler le spectacle

Face à elle, les marionnettistes tentent de reprendre la main, invoquant leur savoir et leur autorité au bout des fils. Mais très vite, la situation dérape. Le pouvoir circule, se déplace, se dispute. Personne ne le maîtrise vraiment.

Entre absurdité et satire, le spectacle déploie un jeu de domination aussi drôle qu’inquiétant. Jusqu’à faire basculer le public lui-même dans l’arène, invité à trancher. Peut-on vraiment choisir ? Peut-on inventer d’autres règles ?

Derrière l’humour et les trouvailles scéniques, une réflexion vive, dès le plus jeune âge, sur le pouvoir et la force de l'imagination.

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Du 27 au 30 mai à 11h, 17h ou 19h30.

TNP, Villeurbanne. Complet.