Linkin Park au Groupama Stadium : le retour d’un phénix

Difficile de faire plus iconique. Le premier album de Linkin Park, Hybrid Theory, reste aujourd’hui encore l’un des disques les plus vendus du XXIe siècle, porté par des morceaux devenus générationnels comme In the End ou Crawling. Mais derrière les chiffres colossaux - plus de 100 millions d’albums vendus et une pluie de récompenses -, Linkin Park s’est surtout imposé par sa capacité à traduire les fragilités d’une génération entière.

La voix déchirante de Chester Bennington, alliée aux flows et à la production de Mike Shinoda, a donné naissance à une musique profondément émotionnelle, où rage et vulnérabilité cohabitaient sans filtre. La disparition de Chester, en 2017, semblait avoir mis un terme définitif à l’histoire du groupe. Après le concert hommage organisé la même année, l’avenir de Linkin Park restait suspendu.

Puis est venu le retour. À l’automne 2024, Linkin Park remonte sur scène à Los Angeles avec une nouvelle formation. Mike Shinoda, Joe Hahn et Phoenix sont toujours là, rejoints par la chanteuse Emily Armstrong. Un choix risqué mais assumé : plutôt que d’imiter Chester Bennington, la nouvelle voix du groupe ouvre une autre voie, plus frontale, plus rugueuse parfois, mais fidèle à l’esprit d’expérimentation qui a toujours animé Linkin Park.

Sur scène, les classiques côtoient désormais les nouveaux morceaux dans un spectacle pensé comme une célébration de l’héritage du groupe autant qu’une projection vers l’avenir.



Infos

Le 16 juin à 19h. Groupama Stadium, Décines. De 56,50 à 172 euros.