Festival Entre Rhône et Saône : une 5e édition record avec 38 000 participants

La Ville de Lyon dresse un bilan très positif de la cinquième édition du Festival Entre Rhône et Saône, organisée du 26 au 28 juin.

Selon la municipalité écologiste, près de 38 000 personnes ont participé aux différentes animations proposées tout au long du week-end.

Durant trois jours, les Lyonnais ont pu profiter de plus de 200 animations gratuites autour des fleuves, entre spectacles, activités nautiques, balades fluviales, ateliers nature et guinguettes.

La Ville souligne que 93 % des animations sur inscription ont affiché complet, malgré les fortes chaleurs qui ont marqué cette édition.

Dragon Time et la baignade dérivante plébiscités

Parmi les temps forts du festival, le spectacle Dragon Time a attiré près de 7 000 spectateurs le vendredi puis jusqu’à 10 000 personnes le samedi soir, constituant le record de fréquentation de l’événement.

Autre succès : la baignade dérivante dans le Rhône, qui a accueilli près de 1 200 participants le dimanche, soit plus du double de la fréquentation enregistrée lors de l’édition précédente.

Sur un parcours de 400 mètres porté par le courant, cette activité symbolise selon la Ville le retour du Rhône comme espace de loisirs et de détente pour les habitants.

Les guinguettes installées à la Guillotière ont réuni environ 6 000 personnes chaque soir, tandis que le pique-nique festif a rassemblé 2 500 convives autour de longues tablées décorées avec près de 500 kilos de fruits et légumes.

Le festival a également enregistré 1 000 participants aux balades en bateau et 375 baptêmes de plongée à la piscine du Rhône, un record pour l’événement.

Le maire de Lyon Grégory Doucet salue le succès de cette édition. "Cette édition a démontré la capacité de la Ville à proposer des événements populaires, adaptés aux conditions climatiques. Une fois encore, le festival a rencontré son public", déclare-t-il.

La municipalité donne déjà rendez-vous aux Lyonnais pour une sixième édition en 2027.