Flora Fishbach à L'Epicerie Moderne : renaissance solaire et pulsations neuves

Révélée en 2017 avec À ta merci, puis confirmée par Avec les yeux en 2022, l’artiste ardennaise a longtemps cultivé une pop nocturne, habitée par des clairs-obscurs et une mélancolie élégante. Avec son nouveau disque, elle change radicalement de spectre. Exit les teintes sombres et les synthés crépusculaires : place à une esthétique lumineuse, presque solaire, qui irrigue autant les compositions que la scénographie de sa nouvelle tournée.

Ce virage s’entend dans des morceaux plus ouverts, portés par des rythmes pulsés, des chœurs aériens et une voix qui s’élève, libérée de la gravité qui marquait ses premiers projets. Flora Fishbach revendique ici une forme de renaissance, nourrie par le désir de mouvement, de danse et de joie assumée, sans jamais renier son exigence d’écriture. La pop devient un terrain d’énergie, traversé de références électroniques et de vibrations organiques.

Sur scène, cette transformation prend toute son ampleur. La chanteuse propose un live pensé comme une célébration : lumière éclatante, corps en mouvement, communion avec le public. Loin de la performance introspective, Flora Fishbach affirme désormais une présence flamboyante, presque incandescente, qui redéfinit son rapport au public et au collectif.

Cette nouvelle tournée marque ainsi une étape charnière dans son parcours : celle d’une artiste inclassable qui choisit la clarté sans perdre sa singularité. Une mue enthousiasmante, à vivre pleinement en concert.

Infos

Le 29 janvier à 20h30. Épicerie Moderne, Feyzin. De 7 à 24 euros.