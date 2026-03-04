Corps changeants aux Célestins avec Que d'espoir!

Cette suite de sketches fait surgir des personnages dépassés par leurs vies, oscillant entre petites misères du quotidien et vertiges politiques.

Trois interprètes se métamorphosent à vue, à la manière de figurines articulées, dans un théâtre de l’absurde joyeusement cruel. Entourée de son équipe fidèle, Valérie Lesort convoque un humour grinçant, servi par les chansons originales de Charly Voodoo.

Aux côtés de Céline Milliat-Baumgartner et David Migeot, Hugo Bardin (Paloma) apporte sa présence décalée à ce cabaret existentiel, aussi drôle qu’inquiétant.

Infos

Que d'espoir !

Du 5 au 14 mars à 19h, 19h30 ou 20h.

Théâtre des Célestins, Lyon 2. De 8 à 42 €.