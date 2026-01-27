Debout sur le Zinc à La Rayonne : trente ans de mémoire vive

Avec Mémoire Électrique, son onzième album, le collectif signe un disque à la fois intime et audacieux, nourri par la question du temps qui passe, de la transmission et du besoin constant de renouveau. Fidèle à son esprit frondeur et chaleureux, le groupe y mêle chanson, folk et accents rock, sans jamais perdre ce sens du récit et du partage qui a forgé sa longévité.

Formé à la fin des années 1980, Debout sur le Zinc a toujours privilégié la route et la scène, construisant sa relation au public loin des modes. Mémoire Électrique s’inscrit dans cette histoire collective : un album qui regarde en arrière sans nostalgie figée, convoquant les souvenirs comme une matière vivante.

Les textes interrogent l’héritage, les traces laissées, les élans à réinventer, tandis que les arrangements alternent douceur acoustique et énergie électrique.

Sur scène, ces nouvelles chansons dialoguent naturellement avec un répertoire riche de plusieurs décennies. À La Rayonne, le concert s’annonce comme une fête généreuse, où la communion reste centrale. Car Debout sur le Zinc, plus qu’un groupe, demeure un collectif en mouvement, capable de transformer chaque date en madeleine musicale partagée.

Infos

Le 30 janvier à 19h. La Rayonne, Villeurbanne. De 10 à 30 euros.