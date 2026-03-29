Arianne : rock, mémoire et faux-semblants

Mais derrière la success story affleure une faille : un accident survenu lors du dernier concert, dont la chanteuse ne garde aucun souvenir. Arianne, un pas avant la chute épouse les codes du thriller et les détourne, transformant l’émission télé en séance de psychanalyse publique.

Sur scène, sept comédiens électrisent le plateau. La mise en scène de Thomas Gendronneau mêle tension dramatique et énergie rock, portée par une bande-son immersive et des dispositifs vidéo qui brouillent les pistes. Peu à peu, le vernis médiatique se fissure, les souvenirs remontent, et le concert final devient révélation.

Un spectacle haletant, en résonance avec Quais du Polar, où la célébrité vacille et où la scène devient lieu de vérité.

Infos

Arianne, un pas avant la chute

Les 1er et 2 avril à 20h30

Atrium, Tassin-la-Demi-Lune. De 15 à 30 euros.