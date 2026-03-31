Nora Hamzawi au TTA : névrosée lucide

Révélée au festival Juste pour rire puis dans On n’demande qu’à en rire, passée par Canal+, Quotidien et France Inter, elle a affiné ce ton mi-cinglant mi-vulnérable qui fait mouche sans hausser la voix.

Dans son troisième seule-en-scène, Nora Hamzawi n’épargne rien, surtout pas elle-même. Maman débordée, trentenaire complexée, accro aux réseaux sociaux, elle dissèque ses contradictions avec une précision chirurgicale. Ce qui pourrait n’être qu’un inventaire intime devient miroir collectif : pression du bonheur, injonctions contradictoires, fatigue sociale.

Son humour tient dans cet équilibre fragile entre mauvaise foi assumée et sincérité désarmante. Aux Folies Bergère comme à l’Olympia, le public a ri mais aussi reconnu ses propres névroses. Sur scène, Hamzawi ne joue pas la femme moderne idéale : elle exhibe ses failles et, ce faisant, nous autorise les nôtres. Un stand-up nerveux, lucide, et furieusement contemporain.

Infos

Nora Hamzawi

Le 2 avril à 20h

Théâtre Théo Argence, Saint-Priest. Complet.