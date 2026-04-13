En 2026, le Son & Lumière de Saint-Martin-en-Haut vous transporte dans le Paris des années folles

C’est un rendez-vous bien installé dans l’été rhodanien. Le Son & Lumière de Saint-Martin-en-Haut fera son retour du 10 au 14 août 2026 sur le site médiéval de Rochefort, avec une nouvelle création baptisée "La Louve Céleste".

Pour cette édition, le spectacle transportera le public dans l’univers du cabaret au lendemain de la Première Guerre mondiale.

L’histoire suit deux personnages : Suzanne, jeune héritière d’un cabaret en déclin, et Lucien, ancien combattant marqué par la guerre. Leur rencontre doit leur permettre de redonner vie à l’établissement, dans un contexte encore marqué par les séquelles du conflit et les prémices de la Seconde Guerre mondiale.

Un spectacle porté par 400 bénévoles

Depuis plus de 40 ans, le Son & Lumière de Saint-Martin-en-Haut s’impose comme le plus grand spectacle de ce type dans le Rhône. Chaque été, près de 400 bénévoles participent à la mise en scène de cette fresque vivante, mêlant décors naturels, jeu d’acteurs et effets lumineux.

Les représentations auront lieu sur cinq soirées consécutives.

La billetterie ouvrira le 8 juin 2026, avec des tarifs compris entre 13 et 17 euros pour les adultes, 6 euros pour les moins de 12 ans, et une gratuité pour les moins de 6 ans.

Les réservations pourront se faire en ligne, dans les offices de tourisme des Monts du Lyonnais ou via le Pass Culture.

Entre fresque historique et spectacle populaire, le Son & Lumière de Saint-Martin-en-Haut entend une nouvelle fois s’imposer comme l’un des temps forts culturels de l’été dans les Monts du Lyonnais.