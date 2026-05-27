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Lyon : avec Rodéo, Vérino fait rire sur notre époque

Lyon : avec Rodéo, Vérino fait rire sur notre époque
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Avec Rodéo, Vérino reprend là où il excelle : disséquer notre époque sans jamais perdre le sens du rire.

Entre texte affûté et improvisations bien senties, il navigue dans les contradictions contemporaines, les siennes comme les nôtres, avec une aisance redoutable. Ici, pas de balade tranquille : ça tangue, ça secoue, ça déborde. Famille, société, absurdités du quotidien… tout devient prétexte à observation.

Vérino brise toujours autant le quatrième mur, avance en funambule, ancré et vacillant à la fois, trouvant dans ce déséquilibre une matière comique fertile. Incisif sans être donneur de leçons, il transforme les tensions ambiantes en éclats de rire libérateurs.

Un stand-up généreux, rythmé, où l’on sort un peu secoué mais nettement plus léger.

Infos
Rodéo
Les 29 et 30 mai à 20h.
Bourse du Travail, Lyon 3. Complet.

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Vérino

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