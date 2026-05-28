La Rayonne : 2L impose un rap frontal et sans filtre

Dès ses débuts, elle se distingue par une technique solide et un sens du mot juste, refusant les artifices pour privilégier un rap frontal, ancré dans le réel.

Son parcours s’est construit progressivement, des open mics aux premières parties d’artistes confirmés, jusqu’aux tremplins remportés ces dernières années. Avec des projets comme Fugue, elle affirme un univers introspectif et déterminé, où l’écriture devient un outil d’émancipation autant qu’un espace de tension.

Sur scène, 2L ne triche pas. L’énergie est directe, parfois abrasive, toujours maîtrisée. Chaque morceau devient une prise de position, un moment d’intensité où le public est happé. Une artiste qui n'aime pas les flics en pleine affirmation, qui trace sa route hors des cadres établis et impose, concert après concert, une présence qui ne laisse pas indifférent.

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Le 30 mai à 19h

La Rayonne, Villeurbanne. De 21,80 à 26 euros