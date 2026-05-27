Rosa Bursztein au Radiant : un stand-up piquant sur l’amour et les contradictions

Mauvaise féministe, écologiste vacillante : elle se met en scène sans chercher à s’absoudre, préférant creuser les zones grises plutôt que d’aligner les certitudes.

Du célibat prolongé au vertige du couple, de la congélation d’ovocytes à la maternité, elle déroule un parcours intime jalonné de doutes, de maladresses et d’élans. Derrière les punchlines, une matière plus fragile affleure : celle d’une génération qui tente de concilier désir de liberté et besoin d’attachement.

Avec une autodérision mordante, Rosa Bursztein transforme le vécu en récit collectif. Un stand-up qui fait rire, bien sûr, mais qui touche aussi juste, là où l’époque hésite.



Infos

Dédoublée

Le 30 mai à 20h30.

Radiant-Bellevue, Caluire. De 32 à 35 euros.