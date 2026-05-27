Humour

Rosa Bursztein au Radiant : un stand-up piquant sur l’amour et les contradictions

Rosa Bursztein au Radiant : un stand-up piquant sur l’amour et les contradictions
DR Audouin Desforges

Rosa Bursztein poursuit son exploration sans filtre de l’amour et de ses propres contradictions.

Mauvaise féministe, écologiste vacillante : elle se met en scène sans chercher à s’absoudre, préférant creuser les zones grises plutôt que d’aligner les certitudes.

Du célibat prolongé au vertige du couple, de la congélation d’ovocytes à la maternité, elle déroule un parcours intime jalonné de doutes, de maladresses et d’élans. Derrière les punchlines, une matière plus fragile affleure : celle d’une génération qui tente de concilier désir de liberté et besoin d’attachement.

Avec une autodérision mordante, Rosa Bursztein transforme le vécu en récit collectif. Un stand-up qui fait rire, bien sûr, mais qui touche aussi juste, là où l’époque hésite.
 
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Dédoublée
Le 30 mai à 20h30.
Radiant-Bellevue, Caluire. De 32 à 35 euros.

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Radiant-Bellevue

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