Rilès et son Survival Tour : course folle et énergie brute à la LDLC Arena

Cette démarche DIY l’a propulsé très tôt sous les projecteurs du web, avec notamment son projet RILÈSUNDAYZ, une chanson publiée chaque dimanche pendant un an, qui lui a apporté des millions de vues et une communauté engagée sans aucune aide extérieure.

Survival Mode, son album sorti début 2025, prolonge cette trajectoire originale : quatorze morceaux marqués par une écriture introspective, des productions millimétrées et une esthétique urbaine affirmée, le tout mêlant hip-hop, rap et influences soul ou RnB. Mais l’album n’est qu’un épisode d’un projet plus vaste.

Pour accompagner sa sortie, Rilès a imaginé une performance artistique singulière baptisée Survival Run, lors de laquelle il a couru 24 heures sans s’arrêter sur un tapis roulant, défi retransmis en direct et suivi par des millions d’internautes, symbolisant sa quête de dépassement physique autant que musical.

C’est cette énergie iconoclaste que le public retrouvera sur scène avec le Survival Tour, dont une date est programmée au Zénith de Rouen Normandie en janvier 2026. Après avoir rempli les Zéniths en 2019 et attiré l’attention internationale, Rilès s’appuie sur sa discipline hors norme et son sens du show pour proposer un concert intense, où il conjugue présence scénique brute, flow affûté et moments de communion avec le public.

Sur scène, l’artiste n’est jamais là pour la simple performance : il instille dans ses titres et ses interactions une dimension profondément personnelle, reflet d’un parcours unique. À l’écoute de Survival Mode comme en live, la musique de Rilès parle de résilience, de dépassement et d’ambition sans concession.

Infos

Le 9 janvier à 20h. LDLC Arena, Décines. De 44 à 64 euros.