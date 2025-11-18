SDM à Lyon : un appétit de conquête

Sa voix grave, son flow tendu et sa capacité à mêler mélodie et trap lui ont permis de sortir du lot. Il débute dans le rap en 2011 sous le pseudonyme Sadam Kadafi 92 aux côtés de Microbe Thug’z, puis marque un tournant en 2019-2020 lorsqu’il est repéré par Booba, qui le signe sur son label 92i.

Son premier album, Ocho, sorti en avril 2021, comprend des featurings de poids (Booba, Koba LaD, Fally Ipupa) et va décrocher la certification disque de platine.

Puis vient Liens du 100 (décembre 2022), qui confirme sa montée en puissance avec des collaborateurs comme Niska ou Tiakola, et le morceau "Bolide allemand" qui devient l’un des titres les plus streamés de l’année.

Ce qui frappe dans ses morceaux, c’est ce mélange entre violence contenue et mélancolie assumée : il évoque son passé, les traumas de l’enfance en cité, les doutes mais aussi la réussite, le tout avec des basses puissantes et des cadences tranchées.

Sur scène, SDM ne se contente pas de rapper : il impose une atmosphère.

Il représente cette génération de rappeurs qui prennent ce qu’ils ont vécu, le retravaillent en texture sonore et nous le restituent avec force. C’est la rue et ses lumières, les doutes et l’appétit de conquête.

Infos

Le 20 novembre à 20h.

Halle Tony Garnier, Lyon 7. De 43 à 67 €.