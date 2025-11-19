Hamza à la Halle Tony-Garnier : God bless

Dès ses débuts, Hamza ne se contente pas de rapper : il produit aussi ses propres sons, façonnant un univers "SauceGod" où les mélodies se faufilent entre les basses, et où la voix se fait caresse autant que claquement. En 2013 il sort son premier projet solo Recto Verso, puis gagne véritablement en visibilité avec la mixtape H-24 en 2015.

C’est cependant les années 2017-2019 qui marquent un tournant : avec la mixtape 1994, Hamza atteint un public élargi, notamment en France. En 2019, son premier album studio Paradise arrive avec un casting prestigieux et confirme son statut. Avec 140 BPM 2 en 2021, il atteint même la première place des charts français et belges.

Hamza ne fait pas que rapper : il propose une signature sonore où l’autotune est un instrument, où la mélodie compte autant que le mot, et où la Belgique se présente comme un vivier de créativité francophone.

Infos

Le 21 novembre à 20h.

Halle Tony Garnier, Lyon 7. De 49 à 79 €.