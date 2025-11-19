Concerts

Hamza à la Halle Tony-Garnier : God bless

Hamza à la Halle Tony-Garnier : God bless
Hamza à la Halle Tony-Garnier : god bless - DR

Le Belge fête ses dix ans de carrière avec Mania, un troisième album qui confirme plus que jamais son statut de prince du rap. Entre tonalités r’n’b, rap et sonorités afro, la versatilité du Bruxellois se met au service d’une écriture aux punchlines toujours aussi affûtées.

Dès ses débuts, Hamza ne se contente pas de rapper : il produit aussi ses propres sons, façonnant un univers "SauceGod" où les mélodies se faufilent entre les basses, et où la voix se fait caresse autant que claquement. En 2013 il sort son premier projet solo Recto Verso, puis gagne véritablement en visibilité avec la mixtape H-24 en 2015.

C’est cependant les années 2017-2019 qui marquent un tournant : avec la mixtape 1994, Hamza atteint un public élargi, notamment en France.  En 2019, son premier album studio Paradise arrive avec un casting prestigieux et confirme son statut. Avec 140 BPM 2 en 2021, il atteint même la première place des charts français et belges.  

Hamza ne fait pas que rapper : il propose une signature sonore où l’autotune est un instrument, où la mélodie compte autant que le mot, et où la Belgique se présente comme un vivier de créativité francophone.

Infos

Le 21 novembre à 20h.

Halle Tony Garnier, Lyon 7. De 49 à 79 €.

X

Tags :

Hamza

Halle Tony Garnier

Sur le même sujet

31/10/2025 à 22:10 - SDM à Lyon : un appétit de conquête

19/10/2025 à 18:37 - Un concert surprise de Fred Again à Lyon dans quelques jours !