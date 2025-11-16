Théâtre

La fin du présent : le début du voyage au TNG

DR David Gallard

Entre rêve et effondrement, La fin du présent de Julien Dubuc et du collectif INVIVO plonge le spectateur dans une expérience sensorielle inédite.

Inspirée de trois pièces de Maurice Maeterlinck – Intérieur, L’Intruse et Les Sept Princesses – cette création immersive de 2024 transforme le théâtre en un espace mouvant, où le public déambule à travers jardins suspendus, salons hantés et royaumes oniriques. Grâce au son binaural, aux images en réalité augmentée et à une mise en scène troublante, la frontière entre visible et invisible se brouille.

Entre passé qui s’efface et futur incertain, les personnages cherchent à saisir ce qui leur échappe : le présent. Poétique et profondément humaine, cette œuvre interroge la fragilité du monde et notre rapport à la mort.
 
Infos
La fin du présent
Du 19 au 21 novembre, 20h.
TNG, Lyon 9. De 10 à 22 €.

