La fin du présent : le début du voyage au TNG

Inspirée de trois pièces de Maurice Maeterlinck – Intérieur, L’Intruse et Les Sept Princesses – cette création immersive de 2024 transforme le théâtre en un espace mouvant, où le public déambule à travers jardins suspendus, salons hantés et royaumes oniriques. Grâce au son binaural, aux images en réalité augmentée et à une mise en scène troublante, la frontière entre visible et invisible se brouille.

Entre passé qui s’efface et futur incertain, les personnages cherchent à saisir ce qui leur échappe : le présent. Poétique et profondément humaine, cette œuvre interroge la fragilité du monde et notre rapport à la mort.



Infos

La fin du présent

Du 19 au 21 novembre, 20h.

TNG, Lyon 9. De 10 à 22 €.