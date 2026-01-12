Jojo Bernard à l'Espace Gerson : Beauf pas bof

Le comédien nordiste, toujours armé de son anglais approximatif et de son flegme désarmant, raconte son tout premier périple en avion, direction l’Australie, “pays des plus gros beaufs de la planète”. De son départ du Nord jusqu’à son retour en France, il déroule un récit aussi absurde qu’irrésistible.

Un format qui lui permet de mêler situations loufoques, anecdotes improbables et un brin de maturité nouvelle, sans renier son personnage maladroit et terriblement attachant.

Avec ce spectacle, Jojo Bernard nous rappelle qu’au fond, on est toujours le beauf de quelqu’un.

Infos

Tout le monde il est Beauf

Du 14 au 17 janvier à 20h30.

Espace Gerson, Lyon 5.

De 13 à 18 €.