Margot Videcoq prendra la tête des Subsistances dès janvier 2026

Le centre culturel lyonnais Les Subsistances s’apprête à accueillir une nouvelle direction. À partir de janvier 2026, Margot Videcoq prendra les rênes de ce lieu consacré à la création contemporaine. Elle succède à Stéphane Malfettes, appelé à d’autres fonctions en Suisse qu’il occupe depuis octobre.

Portée par une vision à la fois artistique et sociale, la future directrice souhaite poursuivre le développement d’un espace de création ouvert, où artistes et publics se rencontrent dans un cadre favorisant l’expérimentation et le dialogue entre disciplines.

Avant cela, Margot Videcoq a mené un parcours dense dans le spectacle vivant et la production culturelle, passant notamment par la direction du festival Extension Sauvage en Bretagne, des missions de programmation pour le musée du quai Branly et des collaborations avec de nombreuses compagnies et institutions artistiques.

Elle est aussi diplômée en arts du spectacle et en danse contemporaine à l’Université Paris 8 et Paris Nanterre, formée au CNDC d’Angers et au CNAC de Grenoble.

La nouvelle directrice de cet établissement culturel lyonnais est présentée comme ayant “une vision profondément ancrée dans les enjeux de notre époque”, et va devoir continuer de donner du sens à l’innovation artistique des Subs.