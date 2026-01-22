Kaky au Marché Gare : une voix à découvert

Révélé en 2020 avec La tête pleine, l’auteur-compositeur s’était imposé par une écriture directe et générationnelle, entre pop sensible et chanson introspective. Ce nouveau long-format va plus loin encore : pensé comme une lettre ouverte, il donne à entendre les doutes, les failles et les élans d’un artiste en quête de justesse plutôt que d’efficacité.

Écrit et composé dans une période de retrait, Est-ce que quelqu’un m’entend ? explore la solitude, la peur de l’effacement, mais aussi le besoin vital de connexion. Les arrangements restent épurés, laissant toute la place à la voix et au texte, tandis que les mélodies accompagnent les mots sans jamais les écraser. Kaky y affine son écriture, plus nue, plus assumée, refusant les artifices pour mieux toucher.

Sur scène, cette matière prend une dimension particulière. Au Marché-Gare, le concert s’annonce comme un moment de proximité, presque de confidence collective. Loin du simple retour, Kaky propose une étape charnière : celle d’un artiste qui accepte de se montrer sans masque et transforme ses fragilités en force partagée. Un rendez-vous où l’écoute compte autant que la musique.

Infos

Le 24 janvier à 20h. Marché Gare, Lyon 2. Complet.