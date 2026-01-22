Concerts

Kaky au Marché Gare : une voix à découvert

Kaky au Marché Gare : une voix à découvert
DR Jean de Blignière

Après deux ans de silence, Kaky revient avec Est-ce que quelqu’un m’entend ?, un projet qui marque un net déplacement vers l’intime.

Révélé en 2020 avec La tête pleine, l’auteur-compositeur s’était imposé par une écriture directe et générationnelle, entre pop sensible et chanson introspective. Ce nouveau long-format va plus loin encore : pensé comme une lettre ouverte, il donne à entendre les doutes, les failles et les élans d’un artiste en quête de justesse plutôt que d’efficacité.

Écrit et composé dans une période de retrait, Est-ce que quelqu’un m’entend ? explore la solitude, la peur de l’effacement, mais aussi le besoin vital de connexion. Les arrangements restent épurés, laissant toute la place à la voix et au texte, tandis que les mélodies accompagnent les mots sans jamais les écraser. Kaky y affine son écriture, plus nue, plus assumée, refusant les artifices pour mieux toucher.

Sur scène, cette matière prend une dimension particulière. Au Marché-Gare, le concert s’annonce comme un moment de proximité, presque de confidence collective. Loin du simple retour, Kaky propose une étape charnière : celle d’un artiste qui accepte de se montrer sans masque et transforme ses fragilités en force partagée. Un rendez-vous où l’écoute compte autant que la musique.

Infos

Le 24 janvier à 20h. Marché Gare, Lyon 2. Complet.

X

Tags :

Kaky

Marché Gare

Sur le même sujet

04/01/2026 à 11:15 - Joe Bel au Marché Gare : voyage musical avec escales

09/01/2026 à 11:50 - Benjamin Petit et Romane Scarlata : “Notre défi, c’est de défendre et faire comprendre que le Marché Gare est un lieu singulier”