Joe Bel au Marché Gare : voyage musical avec escales

On y entend la mélancolie des départs, mais aussi une lumière tranquille, forgée par une enfance passée entre les Alpes françaises, la Méditerranée et l’Amérique du Nord. Fille de navigateurs, issue d’une famille aux racines grecques et turques installée depuis des générations sur la côte est des États-Unis, la songwriter a très tôt fait du voyage une manière d’habiter le monde et sa musique.

C’est dans ce mouvement perpétuel qu’est né Family Tree, son deuxième album, écrit en 2020 alors qu’elle attend son second enfant. Plus intime encore que ses débuts, ce disque explore la question des origines et de la transmission. Folk organique, mélodies délicates, inflexions méditerranéennes : Joe Bel y mêle l’anglais, le français et le ladino, cette langue héritée de son grand-père, comme pour relier les fils d’une histoire familiale éclatée mais cohérente. Et chaque chanson devient une escale.

L’enregistrement s’est fait en famille, après la naissance de l’enfant, dans l’atmosphère chaleureuse du studio de la Ciergerie à Lyon. Accompagnée du réalisateur et pianiste Julien Jussey, Joe Bel y a façonné des arrangements épurés, laissant respirer les voix et les silences.

Sur scène, ces chansons prennent une dimension supplémentaire : celle d’un voyage intérieur, sensible et généreux, où la douceur n’exclut jamais la force. Un concert comme une invitation à écouter ce qui relie, plutôt que ce qui sépare.

Infos

Le 16 janvier à 20h30. Marché Gare, Lyon 2. De 19 à 21 euros.