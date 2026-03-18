Manon Lescaut à l'Opéra de Lyon : Charnel et luxuriant

Créé en 1893, ce troisième opéra propulse le compositeur au rang de successeur naturel de Verdi. L’orchestre y règne en maître, soutenant des voix brûlantes d’humanité.

En condensant le roman de l’abbé Prévost, Puccini exacerbe les désirs : Manon, dévorée par l’envie de jouir de la vie, se heurte à la brutalité du monde, tandis que Des Grieux incarne l’amoureux absolu, magnifique d’impuissance.

Pour incarner ce couple maudit, Chiara Isotton et Riccardo Massi, déjà acclamés à Lyon, retrouvent la scène sous la direction d’Emma Dante, dont la poésie âpre et directe épouse idéalement cette histoire d’écorchés vifs, où l’amour se confond avec le désespoir.

Infos

Du 20 mars au 7 avril, à 16h ou 20h.

Opéra de Lyon, Lyon 1. De 10 à 125 €.