Franjo à Lyon : essai transformé

Révélé en ligne, il a surtout construit son spectacle à l’ancienne, en rodant patiemment ses textes dans les comedy clubs parisiens et en première partie de Paul Mirabel. Sur les réseaux, ne loupez pas sa vidéo si pinçante sur Lyon. Du Boris dans l'âme !

Sur scène, pas de posture ni de storytelling forcé : une heure dense, nourrie d’autodérision, où il parle de lui, de son ex, de Melun et de nos travers quotidiens avec une ironie sèche et efficace. Un stand-up frontal, précis, qui assume la blague avant le discours. On n’en sort pas grandi, mais franchement soulagé.

Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.

Infos

Franjo

Les 20 et 21 mars à 17h ou 20h.

Bourse du Travail, Lyon 3. De 28 à 32 €.