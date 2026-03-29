Conversation entre Jean ordinaires au Point du Jour : des Jean bons ?

Dans Conversation entre Jean ordinaires, Jean-François Auguste et Jean-Claude Pouliquen – comédien de la compagnie Catalyse, troupe professionnelle composée d’artistes en situation de handicap – se retrouvent face à face, sous la plume espiègle de Laëtitia Ajanohun.

Ce qui commence comme un dialogue complice se mue en laboratoire théâtral. Le décor devient terrain d’expérimentation, les certitudes se fissurent, la norme vacille. Les deux hommes jouent avec l’étonnement, avec les mots, avec l’idée même d’"ordinaire".

Inclusif sans le proclamer, tendre sans mièvrerie, le spectacle révèle une amitié et interroge nos identités mouvantes. Un théâtre vivant, coloré, qui préfère la curiosité au jugement et fait du jeu une manière d’habiter le monde autrement.

Infos

Conversation entre Jean ordinaires

Les 1er et 2 avril à 20h

Théâtre Point du Jour, Lyon 5. De 5 à 21 euros.