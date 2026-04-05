Lyon : Quais du Polar attire près de 100 000 visiteurs pour sa 22e édition

Succès confirmé pour Quais du Polar. La 22e édition du rendez-vous dédié au roman noir a rassemblé près de 100 000 visiteurs à Lyon, sur trois jours, à l’occasion du week-end de Pâques.

Dans toute la métropole, quelque 250 événements étaient proposés, entre rencontres, dédicaces, débats et animations, confirmant l’ancrage du festival dans le paysage culturel lyonnais.

Temps fort du festival, les rencontres avec les auteurs ont affiché complet. Au total, 132 auteurs issus de 21 nationalités étaient présents, attirant un public nombreux, venu de la région mais aussi de toute la France, ainsi que de Suisse et de Belgique. Jake Edelstein (Tokyo Vice) était l'une des têtes d'affiche.

Ces échanges ont constitué l’un des piliers de l’événement, avec des salles pleines pour écouter et débattre autour du polar et de ses thématiques.

Un festival qui résiste dans un contexte difficile

Dans un contexte jugé fragile pour la librairie indépendante, le festival revendique son rôle de soutien au livre et à la lecture. La grande librairie éphémère installée pendant l’événement a ainsi réalisé un chiffre d’affaires stable, autour de 400 000 euros, un niveau comparable aux éditions précédentes.

Les organisateurs évoquent un véritable "îlot de résistance" dans un secteur confronté à des difficultés économiques.

Au-delà de la programmation, le festival repose sur une forte mobilisation locale. Près de 450 bénévoles ont participé à l’organisation, contribuant au bon déroulement des trois jours.

La directrice du festival, Hélène Fischbach, a salué l’engagement des partenaires publics et privés ainsi que celui des acteurs du livre, impliqués depuis plus de vingt ans.

Avec une fréquentation toujours élevée et une programmation dense, Quais du Polar confirme sa place parmi les grands rendez-vous culturels lyonnais.

Les dates de l’édition 2027 doivent être annoncées dans les prochaines semaines.