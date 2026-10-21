Lyon : Hélia Paukner nommée à la tête du Musée d’art contemporain et de la Biennale

Le Musée d’art contemporain de Lyon changera de direction au début de l’année prochaine.

En concertation avec le ministère de la Culture, la Métropole de Lyon et la Biennale de Lyon, la Ville a retenu la candidature d’Hélia Paukner pour diriger le macLYON.

Elle prendra ses fonctions le 1er février 2027, succédant à Isabelle Bertolotti, en poste depuis 2018. Hélia Paukner prendra parallèlement la direction artistique de la Biennale de Lyon pour sa partie consacrée à l’art contemporain.

Du Mucem au macLYON

Conservatrice du patrimoine, Hélia Paukner connaît déjà la scène culturelle lyonnaise puisqu’elle a travaillé par le passé au musée des Beaux-Arts de Lyon comme assistante scientifique de la direction.

Depuis 2019, elle est responsable du pôle Art contemporain du Mucem à Marseille. Elle a également participé à plusieurs jurys d’écoles et de résidences et contribué à l’attribution des aides à la création de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur entre 2020 et 2025.

Un parcours permanent envisagé au musée

Le projet porté par la future directrice doit associer "excellence scientifique et artistique", ouverture internationale et ancrage local.

L’une de ses ambitions est de renforcer la place du musée dans le quotidien des Lyonnais, notamment à travers une attention accrue portée à la médiation et à la diversité des publics.

Hélia Paukner prévoit notamment la création d’un parcours permanent au sein du macLYON afin de mieux valoriser sa collection d’art contemporain.

Son projet prévoit également de développer les coopérations nationales et internationales, avec l’objectif de faire davantage circuler artistes, œuvres et savoirs, tout en mutualisant certains moyens et en limitant l’impact environnemental des projets culturels.

Grégory Doucet salue sa nomination

Le maire de Lyon Grégory Doucet se réjouit de cette arrivée "qui viendra confirmer la place du musée dans le réseau d’art contemporain local, national et international, tout en portant un regard attentif aux publics et aux artistes du territoire".

Installé depuis 1995 à la Cité internationale, le macLYON accueille plus de 115 000 visiteurs par an et conserve actuellement plus de 2 000 œuvres.