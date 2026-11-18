Les premiers billets des Nuits de Fourvière 2027 pourront se glisser sous le sapin. Le festival lyonnais dévoile neuf propositions pour l’été prochain, réparties entre le Grand théâtre et plusieurs lieux de la métropole. La billetterie ouvrira mercredi 25 novembre à 12 h, sur le site de vente en ligne du festival, pour une période de vente qui s’achèvera le 20 décembre à 23 h 59.

Deux soirées avec Jean-Michel Jarre au Grand théâtre

Jean-Michel Jarre occupera la scène du Grand théâtre les 15 et 16 juillet, avec des places à 75 euros. Il figure parmi les quatre premières affiches musicales annoncées pour cette édition.

Jain ouvrira cette sélection de concerts le 18 juin, au tarif de 51 euros, avant Angine de Poitrine le 21 juin, à 45 euros. Suzane est annoncée le 23 juillet, avec des billets à 49 euros.

Cinq spectacles, de la Croix-Rousse à Lacroix-Laval

La programmation dévoilée commence dès le 1er juin dans les théâtres lyonnais.

Chapitelles, de Projet.PDF, sera présenté au Théâtre de la Croix-Rousse du 1er au 13 juin, avec des tarifs de 10 à 29 euros. Aux Célestins, Yann Frisch proposera Poussières du 1er au 7 juin, de 8 à 42 euros, puis Simon McBurney y présentera Questions for John du 10 au 12 juin, de 8 à 34 euros.

Le Théâtre National Populaire accueillera ensuite Archives of Feelings, de Gisèle Vienne, du 18 au 22 juin. Les places seront proposées entre 14 et 28 euros.

Enfin, CirkVOST investira le Domaine de Lacroix-Laval du 4 au 16 juillet avec TRAXXx, également au tarif de 14 à 28 euros.

L’ouvrage Les Nuits de Fourvière – Au cœur du festival sera lui aussi proposé à la vente pendant cette période, du 25 novembre au 20 décembre.