Villeurbanne : la Métropole reconduit Cyrille Bonin et la SAS Transmission à la tête du Transbordeur

Cette semaine, le conseil métropolitain a validé la reconduction pour dix ans de la délégation de service public du Transbordeur, confiée depuis 2010 à la SAS Transmission. Le nouvel accord prendra effet au 30 juin 2026.

La salle de spectacles de Villeurbanne, inaugurée en 1988, reste l’un des symboles majeurs des musiques actuelles à Lyon. Un lieu qui a vu passer des générations d’artistes, de la scène locale aux têtes d’affiche internationales.

Propriété de la Métropole, le Transbordeur était jusque-là géré par la Ville de Lyon via un bail arrivant à échéance. Les deux collectivités se sont accordées : la Métropole reprend officiellement la main sur la gestion et prolonge la DSP avec Transmission pour assurer une transition sans heurts, notamment pour la programmation annuelle de septembre à juin.

La collectivité affirme sa volonté de maintenir au Transbordeur une activité entièrement tournée vers les musiques actuelles, avec un accent mis sur la diversité artistique, l’accessibilité et le soutien aux scènes émergentes. La nouvelle délégation intègre plusieurs engagements : un projet culturel aligné sur la stratégie métropolitaine, des objectifs sociaux et environnementaux renforcés et un programme d’investissement, dont le renouvellement complet du système de sonorisation de la grande salle.

Avec cette reconduction, le Transbordeur s’inscrit dans la durée et confirme son rôle central dans l’écosystème musical lyonnais… pour au moins une décennie de plus.