Stéphanie Machart : Entretien de débauche à l'Espace Gerson

Un grand écart qu’elle transforme en matière première de son Entre deux, où le monde du travail devient un terrain de jeu irrésistible. Réunions interminables, collègues épuisants, slogans d’entreprise sur l’inclusion et la diversité, ou le team building… rien n’échappe à son œil affûté et à son esprit de dérision.

Mais derrière les vannes, l’artiste diplômée de l’École Nationale de l’Humour de Montréal dévoile aussi des moments plus intimes, où chacun pourra se reconnaître.

Un spectacle vif, touchant et énergique, porté par une comédienne qui carbure autant au rythme des open spaces qu’aux rires du public.

Infos

Entre deux

Le 19 janvier à 20h30.

Espace Gerson, Lyon 5.

De 0 à 10 €.