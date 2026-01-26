Louise à l'Opéra de Lyon : Soif de liberté

Considéré comme un pont entre Wagner et Massenet, l’ouvrage mêle lyrisme et réalisme social. Charpentier y raconte la soif de liberté d’une jeune ouvrière parisienne étouffée par son milieu d’origine.

À travers son histoire d’amour, l’opéra déploie un véritable tableau vivant des faubourgs populaires : chiffonniers, artistes bohèmes, marchandes ambulantes…

Une fresque urbaine vibrante, héritière du naturalisme zolien. L’héroïne est interprétée par Elsa Dreisig, ancienne élève de la Maîtrise de l’Opéra de Lyon devenue star internationale. Elle campe une jeune femme qui conquiert son droit de choisir sa vie.

Infos

Du 29 janvier au 8 février. Opéra de Lyon, Lyon 1. De 10 à 116 euros.