Ne plus se taire : L'Endormi réveille au TNG

Victoire a dix ans, Isaac quinze, et une bagarre de trop suspend le temps. Inspiré d’un fait réel, le texte de Sylvain Levey épouse le regard d’une sœur qui cherche des mots quand tout vacille.

Sur scène, le récit se déploie comme un poème urbain, porté par le rap en live de Marc Nammour, entre urgence et douceur. Ni tragédie figée ni morale appuyée, la pièce ouvre un espace de respiration à tout âge, celui d’une deuxième chance possible.

Une odyssée intime pour la jeunesse, dans laquelle la musique, la poésie et l’émotion s’entrelacent pour dire la violence du réel sans jamais renoncer à la lumière que l’on porte tous au fond de nous.



Infos

L'Endormi

Les 4 et 6 février à 15h ou 20h.

TNG, Lyon 9.

De 5 à 22 euros.