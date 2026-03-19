Dans les yeux de Monet : le regard peint de Clovis Cornillac

Écrite par Cyril Gely et mise en scène par Tristan Petitgirard, la pièce s’attarde sur une période charnière de la vie de Claude Monet.

En 1892, reclus à Rouen pour peindre la cathédrale, le peintre doute, s’enlise, s’assombrit. L’irruption d’une jeune modèle venue d’une boutique voisine, perturbe sa routine : d’abord irritante, bientôt indispensable, elle réveille l’élan créateur.

Le comédien lyonnais incarne ici un Monet habité, fragile, tandis que sa partenaire apporte lumière et vivacité. Un face-à-face sensible sur la naissance de l’inspiration, porté par une mise en scène élégante, précise, qui laisse affleurer l’émotion sans forcer le trait… de pinceau.

Infos

Dans les yeux de Monet

Les 22 et 23 mars à 17h ou 20h30.

Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire. De 27 à 55 €.