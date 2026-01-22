Cartoon : Peter Pan rencontre Pinocchio au TNG

C'est l’histoire de Jimmy Normal, un garçon-cartoon qui vit dans une famille d'apparence ordinaire.

Chaque journée recommence à zéro, sans vieillesse, sans douleur, sans conséquence. Jusqu’au jour où une potion ratée fait dérailler cette mécanique parfaite. Jimmy se met alors à ressentir, à grandir, à devenir humain.

Entre marionnettes, numéros magiques, chansons et décors dignes d’un film d’animation, le spectacle, conçu comme un théâtre familial, questionne avec humour et tendresse ce que signifie vivre pleinement.

Infos

Cartoon

Les 24 et 25 janvier à 16 ou 17h.

TNG, Lyon 9. De 5 à 22 €.