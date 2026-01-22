Théâtre

Cartoon : Peter Pan rencontre Pinocchio au TNG

Cartoon : Peter Pan rencontre Pinocchio au TNG
DR Christophe Raynaud de Lage

Explosion de couleurs, humour en rafales et magie débridée : la nouvelle création d’Odile Grosset-Grange et de la Compagnie de Louise plonge le public dans un univers où les lois du dessin animé s’invitent sur scène.

C'est l’histoire de Jimmy Normal, un garçon-cartoon qui vit dans une famille d'apparence ordinaire.

Chaque journée recommence à zéro, sans vieillesse, sans douleur, sans conséquence. Jusqu’au jour où une potion ratée fait dérailler cette mécanique parfaite. Jimmy se met alors à ressentir, à grandir, à devenir humain.

Entre marionnettes, numéros magiques, chansons et décors dignes d’un film d’animation, le spectacle, conçu comme un théâtre familial, questionne avec humour et tendresse ce que signifie vivre pleinement.

Infos

Cartoon
Les 24 et 25 janvier à 16 ou 17h.
TNG, Lyon 9. De 5 à 22 €.

X

Tags :

TNG

Sur le même sujet

31/10/2025 à 18:47 - La fin du présent : le début du voyage au TNG

28/09/2025 à 13:39 - L’Éventail de fer au TNG : une oeuvre-monde