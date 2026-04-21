Face à la mère au TNP : tenir la mémoire

Face à la mère, de Jean-René Lemoine, puise dans l’histoire personnelle de l’auteur pour donner forme à un monologue bouleversant. Celui d’un fils confronté à l’absence, qui convoque la mère disparue pour lui dire enfin ce qui n’a pas été dit.

Dix-huit ans après sa création, Lemoine reprend ce texte intime au TNP de Villeurbanne, cette traversée des souvenirs, en confiant la mise en scène à Guy Cassiers, figure majeure du théâtre flamand. Cassiers travaille l’image et l’atmosphère avec une précision d’orfèvre : épure du plateau, lumières sculptées, lenteur habitée.

Ce n’est pas un récit, mais un cérémonial. Une confession adressée à l’absente, un psaume murmuré face au chaos du monde. Sur la grande scène du TNP, la parole devient matière, la mémoire présence. Un théâtre qui ne crie pas, mais qui laisse une trace durable.

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Face à la mère

Du 24 au 29 avril à 16h, 18h30 ou 20h

TNP, Villeurbanne. De 7 à 30 euros.