White Dog au TNG : Désapprendre la haine

Dans White Dog, d’après Chien blanc de Romain Gary, la compagnie Les Anges au Plafond plonge dans l’Amérique ségrégationniste des années 60. L’animal est dressé pour haïr. Le récit devient alors enquête : peut-on reprogrammer la violence ?

Camille Trouvé et Brice Berthoud déploient un théâtre visuel saisissant. Marionnettes de papier à taille humaine, ombres mouvantes, projections et batterie jazz composent une fresque rythmée, presque cinématographique. La narration chorale épouse les tensions d’une époque fracturée, où le conditionnement remplace la pensée.

Entre fable politique et choc intime, le spectacle interroge la fabrication de l’ennemi et la transmission de la haine. La scénographie fragile contraste avec la brutalité du sujet. Et pose, frontalement, une question brûlante : comment désapprendre ce que l’on nous a appris à détester ?

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White Dog

Les 23 et 24 avril à 20h

TNG, Lyon 9. De 5 à 22 euros.