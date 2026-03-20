"Tous en scène !" Tel est cette année le thème de la Foire de Lyon qui débute ce vendredi et qui se tiendra jusqu’au 30 mars du côté d’Eurexpo. "La Foire de Lyon est un rendez-vous qui traverse les générations. Notre époque a changé et le thème de cette année est une invitation à oser, à s’exprimer et à dévoiler ses talents", déclarait il y a quelques semaines Aurélie Prost, la directrice de l’évènement, lors de la conférence de presse de présentation.

Ce sont cette année près de 850 exposants qui seront présents dans les allées d’Eurexpo. Une grande exposition intitulée "Il était une fois un studio d’animation" sera notamment à découvrir avec la possibilité pour les visiteurs de se plonger dans la création d’un film d’animation dans les coulisses du studio français TAT.

Parmi les grandes nouveautés de cette édition 2026, on retrouve un espace "Au cœur de nos fermes" mettant à l’honneur durant trois jours l’agriculture avec la promesse de la présence d’animaux.

"Cleanmania", le festival des maniaques du nettoyage et du rangement, s’invite également cette année à la Foire de Lyon avec notamment au programme des Olympiades du nettoyage et du rangement. Il sera également possible de participer à la Lyon Tattoo Convention avec la présence de 120 tatoueurs du monde entier ou encore au festival du Bien vieillir.

On retiendra également un concours du meilleur démonstrateur, un pôle made in France, le Quartier des Gones proposant "l’art de vivre à la lyonnaise", les salons Baby et Kidexpo, le concours Innova’Lyon, la 3e édition de Gones Games ou encore des afterworks où l’entrée sera gratuite à partir de 17h.

A noter aussi deux journées gratuites pour tous ce vendredi 20 mars et le lundi 30 mars. La Foire de Lyon sera également ouverte jusqu’à 20 heures tous les soirs. Toutes les informations et le programme sont à retrouver ici

Plus de 180 000 visiteurs sont attendus durant les 10 jours de l’évènement.