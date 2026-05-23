L’ombre du trip-hop : Tricky de retour sur scène au Radiant

Sa voix murmurée et ses textures sombres sur Blue Lines annonçaient déjà une trajectoire à part, confirmée en 1995 avec Maxinquaye, devenu un classique. Entre hip-hop, dub, rock et atmosphères inquiétantes, il y impose une signature immédiatement reconnaissable.

Depuis, Tricky n’a cessé de creuser un sillon singulier, refusant toute forme de confort. Ses albums explorent des territoires instables, souvent introspectifs, où la noirceur devient matière sonore. Fidèle à cette démarche, il s’entoure régulièrement de nouvelles voix, dans un jeu de contrastes entre fragilité et tension.

Sur scène, l’expérience est brute. Peu de mots, une présence dense, presque fantomatique. Tricky ne cherche pas à séduire mais à installer un climat, à plonger le public dans une atmosphère trouble, à la frontière du malaise et de la fascination. Une performance habitée, qui confirme son statut d’artiste insaisissable.

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Le 26 mai à 20h

Radiant-Bellevue, Caluire. 56,50 euros