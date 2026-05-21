Zucchero à la LDLC Arena : 40 ans de tubes et une voix intacte

Rare artiste italien à avoir conquis un public international, il a imposé un style immédiatement reconnaissable, porté par une voix rauque et habitée. Des titres comme Senza una donna ou Baila Morena ont traversé les décennies, confirmant sa capacité à mêler intensité émotionnelle et efficacité mélodique.

Sa carrière est aussi jalonnée de collaborations prestigieuses, de Bryan Adams à Sting, en passant par Eric Clapton ou Ray Charles. Autant de rencontres qui témoignent de son ancrage dans une tradition musicale internationale, tout en conservant une identité profondément italienne.

Sur scène, Zucchero cultive une élégance sobre, laissant toute la place à la musique. Entouré de musiciens solides, il déploie un répertoire où groove et émotion avancent de concert. Une présence charismatique, sans artifices, pour un concert qui s’annonce à la fois intense et intemporel.

Infos

Le 23 mai à 20h

LDLC Arena, Décines. De 68,50 à 123,50 euros.