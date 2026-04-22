Un succès fou : la mécanique du hasard au Radiant

Sébastien Castro et José Paul, déjà complices sur J’ai envie de toi et Une idée géniale (doublement récompensée aux Molières 2023), retrouvent leur terrain de jeu favori : le vaudeville moderne, millimétré mais jamais mécanique.

La pièce joue des coïncidences et des quiproquos avec une précision d’horloger. Les dialogues fusent, oscillant entre tendresse et ironie, et la situation s’emballe à mesure que les étages communiquent. Au plateau, Castro, Guillaume Clérice, Raïssa Mariotti et leurs partenaires orchestrent cette comédie d’alignement cosmique avec une énergie contagieuse.

Derrière la légèreté, une question persiste : et si le succès n’était qu’une affaire de timing ?

Infos

Un succès fou

Le 25 avril à 20h30

Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire. De 25 à 50 euros.