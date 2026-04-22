Théâtre

Un succès fou : la mécanique du hasard au Radiant

Un succès fou : la mécanique du hasard au Radiant

Ils ne se connaissent pas. Ils sont seuls, un peu fauchés, et habitent le même immeuble, chacun à son étage. Dans Un succès fou, les planètes s’alignent le temps d’une soirée au Radiant-Bellevue où tout peut basculer.

Sébastien Castro et José Paul, déjà complices sur J’ai envie de toi et Une idée géniale (doublement récompensée aux Molières 2023), retrouvent leur terrain de jeu favori : le vaudeville moderne, millimétré mais jamais mécanique.

La pièce joue des coïncidences et des quiproquos avec une précision d’horloger. Les dialogues fusent, oscillant entre tendresse et ironie, et la situation s’emballe à mesure que les étages communiquent. Au plateau, Castro, Guillaume Clérice, Raïssa Mariotti et leurs partenaires orchestrent cette comédie d’alignement cosmique avec une énergie contagieuse.

Derrière la légèreté, une question persiste : et si le succès n’était qu’une affaire de timing ?

Infos
Un succès fou
Le 25 avril à 20h30
Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire. De 25 à 50 euros.

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Radiant-Bellevue

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