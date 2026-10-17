Festival Lumière à Lyon : les frères Coen émus aux larmes en recevant leur Prix Lumière devant 3000 spectateurs

Une soirée riche en émotions pour les frères Coen. Récompensés lors de la 18e édition du Festival Lumière, les réalisateurs de Fargo, The Big Lebowski et No Country for Old Men ont reçu un hommage appuyé vendredi soir, à la Cité internationale de Lyon.

Pour saluer leur carrière, plusieurs grands noms du cinéma avaient fait le déplacement. Parmi eux, Javier Bardem, Frances McDormand, Daniel Auteuil, Benoît Magimel, Wim Wenders, Sabine Azéma, Bérénice Béjo, Michel Hazanavicius ou encore Arnaud Desplechin.

La cérémonie, orchestrée notamment par Thierry Frémaux et Irène Jacob, a alterné montages retraçant la filmographie des deux frères, discours et performances musicales.

Bénabar et Angélique Kidjo ont notamment participé à l'hommage en interprétant des chansons de Charles Aznavour et Jacques Brel.

"Je ne m'attendais pas à ce que cela soit si bouleversant"

Parmi les interventions marquantes, celle de Javier Bardem, qui a tenu à saluer le travail des deux cinéastes.

"Si on est tous là aujourd'hui, c'est qu'on aime le cinéma, et quand on aime le cinéma on aime forcément celui des Coen", a déclaré l'acteur, lui-même chaleureusement applaudi.

Mais c'est surtout la réaction des deux lauréats qui a marqué la soirée.

"Je ne m'attendais pas à ce que cela soit si bouleversant de revoir 40 ans de nos films, a confié Joel Coen, visiblement touché par cet hommage. Merci de nous avoir accompagnés tout ce temps."

Son frère Ethan a choisi de saluer leurs illustres prédécesseurs lyonnais : "Et merci aux frères Lumière d'avoir inventé le cinéma et de nous avoir permis d'en faire."

Les deux cinéastes ont également exprimé leur plaisir de se retrouver à Lyon, une ville où le cinéma se partage sur grand écran.

Après la remise du prix, les 3000 spectateurs ont pu prolonger la soirée avec la projection d'Inside Llewyn Davis, sorti en 2013.

Le programme du Festival Lumière se poursuit ce samedi avec un rendez-vous symbolique : les frères Coen doivent réaliser leur propre version de La Sortie de l'usine Lumière, en hommage au film des pionniers lyonnais du cinéma.