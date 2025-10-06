Festival Lumière : une 17e édition en direction des étoiles

Les bras levés en l’air, quasiment en pâmoison, un adolescent arpente une banlieue canadienne sous un grand ciel bleu. Pour cette 17e année du Festival Lumière, l’affiche officielle qui colorera les rues de Lyon est issue du film Mommy, passé en copie 35 mm l’année dernière sur l’écran de l’institut. Faisant de l'œuvre de Xavier Dolan un pont entre la précédente édition et celle à venir, placée cette fois-ci sous la citation de Guillaume Apollinaire : "Il est grand temps de rallumer les étoiles". Elle s’inscrit dans l’esprit de ce rendez-vous annuel, qui cherche à raviver l’amour pour les anciennes pellicules et mettre en avant des œuvres intemporelles.

S’imposant rapidement comme un rendez-vous mondial dédié au cinéma classique, le Festival met la lumière sur la ville de Lyon, et sur sa contribution dans le domaine. Pour ouvrir cette semaine de festivités, la cérémonie d’ouverture prendra place le 11 octobre, à 18h, dans l’enceinte de la Halle Tony Garnier.

Toujours très attendue, elle constitue un moment de rencontre unique avec de grandes personnalités du milieu et une projection exceptionnelle. Précédemment, elle avait été fréquentée par Vanessa Paradis, Benicio del Toro, Costa-Gavras, Alexandra Lamy, Jean-Paul Belmondo ou Quentin Tarantino.

De quoi lancer les 158 films et 450 séances qui seront proposés tout au long de ces huit jours et présentés par des acteurs, réalisateurs et autres personnalités du milieu.

Dans la programmation, deux longs métrages dénoteront particulièrement : les ciné-concerts consacrés au scénariste suédois Victor Sjöström, projetés à l’Auditorium. Une toute nouvelle manière de voir Le Vent et La Charrette fantôme, dont les musiques seront interprétées par l’Orchestre national de Lyon. Pour les amateurs de films muets, d’autres films du réalisateur seront visibles tout au long du festival.

Afin d’initier les enfants à l’art du cinéma, une séance sera spécifiquement prévue pour eux le dimanche 12 octobre avec Kung Fu Panda. Pour ravir les plus curieux du public, Manu Payet, la voix française de Po, sera de la partie pour donner le coup d’envoi de la séance et promouvoir le métier de doubleur.

Michael Mann, Prix Lumière 2025

Chaque année, le festival attribue le Prix Lumière à une figure importante du 7e art. Après Clint Eastwood, Martin Scorsese, Jane Fonda ou encore Isabelle Huppert, cette année, le Prix Lumière 2025 sera attribué à Michael Mann. Cette distinction récompense une contribution importante au milieu du cinéma ou à l’ensemble de l'œuvre d’un cinéaste ou interprète. Et avec Heat, Le Dernier des Mohicans ou encore Collatéral, le réalisateur a marqué la création cinématographique mondiale.

Le plus européen des cinéastes américains a tout d’abord étudié à la London Film School, avant d’imposer avec son film Le Solitaire une esthétique si reconnaissable, qu’elle va influencer tout le cinéma américain des années 80. Si cette première création n’a pas obtenu le succès escompté, le Chicagoan poursuit avec Heat, un drame dans lequel s’affrontent Robert de Niro et Al Pacino. C’est un triomphe, Michael Mann assure sa renommée en tant que réalisateur dans tout Hollywood, et cela lui permet de travailler avec de grands noms, dont Tom Cruise, Colin Farrell, Jamie Foxx, Johnny Depp ou Mark Ruffalo.

Le scénariste achève de conquérir son public avec la version longue de la série qu’il avait réalisé dans les années 80 : Deux flics à Miami. Et a poursuivi plus récemment avec Ferrari, un biopic consacré à la légende de la Formule 1 Enzo Ferrari, interprété par Adam Driver.

Une carrière encore en cours d'écriture, puisque Michael Mann souhaite réaliser la suite de Heat, dont le livre rédigé en collaboration avec Reed Coleman, est déjà sorti depuis 2022.

Thierry Frémaux, directeur du Festival, a déclaré : "Remettre le Prix Lumière à Michael Mann est à la fois un rêve et une fierté. Tout droit venu de la mythologie hollywoodienne, c’est un artiste majeur dont la trace dans le cinéma est là pour toujours". 'On ne compte plus ses chefs-d’œuvre', disait de lui Bertrand Tavernier. Styliste, auteur, Michael Mann a mis dans ses films une vision du monde et de l’histoire qui ne se sépare jamais d’une flamboyante mise en scène. Le recevoir à Lyon en octobre prochain sera un grand événement pour tous les amoureux du cinéma."

Une récompense qui accompagnera ses trois nominations aux Oscar pour Révélations.

Constance Henry

Infos

Festival Lumière

Du 11 au 19 octobre.

festival-lumiere.org